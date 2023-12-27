"Путін у повній люті": як в Кремлі відреагували на знищення корабля "Новочеркаськ"

Російські оперативники намагаються розслідувати знищення десантного корабля “Новочеркаськ”. Інформацію про це отримали агенти партизанського руху із числа силових структур РФ.

Про це пише “АТЕШ”.

“Вночі до Феодосії вирушила велика група оперативників, яка розслідуватиме знищення БДК “Новочеркаськ” та навчальне судно “УТС-150”. Очікується прибуття оперативників ФСБ (слідчо-оперативна група “штабу з антитерору”), контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії. Також очікується прибуття начальства різних структур із Москви”, - зазначили партизани.

Там також додали, що відучора по всьому місту йдуть облави на місцевих мешканців - у них відбирають мобільні телефони та проводять обшуки у будинках. Шукають навідників.

“Повідомляється, що Путін у повній люті через знищення БДК “Новочеркаськ”. Видано наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів та відправлення їх на фронт для участі у штурмових групах. Фактично позбавляються їх. Ситуація у росіян складається така: окрім навідників серед жителів Феодосії, у окупантів існують проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу “Шторм”. Попри це, військові командири, які відповідають за ППО, повідомляють, що у них проблем немає”, - додають агенти.

Цікаво і те, що у росіян немає можливості перехоплювати усі крилаті ракети. Проте слідство торкнеться кожного військового і звинуватить їх у саботажі.

“Наша рада військовослужбовцям ВС РФ, які хочуть уникнути покарання: посилайтеся на несправність обладнання, робіть відповідні позначки в журналах експлуатації. Також звертайтеся до нас за іншими порадами, які врятують вашу долю”, - акцентували агенти “АТЕШ”.

Нагадаємо, що втрата російськими загарбниками великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ" суттєво вплине на спроможність проводити висадки десанту.

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