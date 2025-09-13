ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
519
Час на прочитання
1 хв

Путін ударить по Раді: нардеп попередив про жахливі наслідки для країни

Якщо під час засідання парламенту, туди прилетить ракета — законодавчого органу в Україні більше не буде.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву

Удар російської терористичної армії по будівлі Верховної Ради — це тільки питання часу. До такого розвитку подій потрібно бути готовим, оскільки Україна може стати недієздатною державою.

Таку думку висловив у програмі «Говорить Великий Львів» в ефірі телеканалу NTA народний депутат та секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко.

«Я впевнений, що в них це [удар по Раді] в планах є. І це питання часу, коли вони це зроблять, і ми маємо бути до цього готові. Я говорив в парламенті, що ми маємо мати запасні варіанти, де ми можемо проводити засідання», — наголосив він.

За словами нардепа, якщо під час засідання парламенту, туди прилетить ракета — законодавчого органу в Україні більше не буде, зважаючи на кількість мажоритарників, яких ніким буде замінити.

«Ніхто не зможе ані воєнний стан продовжити, ані якісь закони прийняти, мобілізацію оголосити. І більше, скажімо так, країна стане недієздатною», — застеріг Костенко.

Нагадаємо, під час нічної атаки Росії на Київ 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучила ракета «Іскандер».

Як зазначило видання The New-York Times, під час цієї масованої повітряної атаки російська терористична армія прорвала найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні.

Дата публікації
Кількість переглядів
519
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie