Путін ударить по Раді: нардеп попередив про жахливі наслідки для країни

Ракетний удар по Києву

Удар російської терористичної армії по будівлі Верховної Ради — це тільки питання часу. До такого розвитку подій потрібно бути готовим, оскільки Україна може стати недієздатною державою.

Таку думку висловив у програмі «Говорить Великий Львів» в ефірі телеканалу NTA народний депутат та секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко.

«Я впевнений, що в них це [удар по Раді] в планах є. І це питання часу, коли вони це зроблять, і ми маємо бути до цього готові. Я говорив в парламенті, що ми маємо мати запасні варіанти, де ми можемо проводити засідання», — наголосив він.

За словами нардепа, якщо під час засідання парламенту, туди прилетить ракета — законодавчого органу в Україні більше не буде, зважаючи на кількість мажоритарників, яких ніким буде замінити.

«Ніхто не зможе ані воєнний стан продовжити, ані якісь закони прийняти, мобілізацію оголосити. І більше, скажімо так, країна стане недієздатною», — застеріг Костенко.

Нагадаємо, під час нічної атаки Росії на Київ 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучила ракета «Іскандер».

Як зазначило видання The New-York Times, під час цієї масованої повітряної атаки російська терористична армія прорвала найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні.