Путін не зміг досягти дострокової перемоги в Україні,тому переходить до "плану Б" - WSJ

Путін не зміг досягти дострокової перемоги в Україні,тому переходить до "плану Б" - WSJ

Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом.

Путін скоригував свою тактику щодо війни в Україні, з огляду на те, що бої тривають понад три тижні. Він зрозумів, що не може взяти Київ, томухче змусити владу здати південні та східні території.

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Про це повідомляє WSJ

Нова оцінка намірів Путіна - змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.

Окупанти продовжать обстрілювати українські міста, щоб змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на вимоги Росії, зокрема нейтральний статус.

Якщо вимоги Путіна не будуть виконані, він спробує утримати зайняті теиторії та продовжить тактику облоги. Це означає тижні, а можливо, й місяці, ракетних, артилерійських атак з боку російських збройних сил.

Нагадаємо, що партизани в Білорусі зупиняють російські потяги та псують техніку, щоб окупанти не могли потрапити до України.