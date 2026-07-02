Путін уже воює не за Київ: експертка заявила про кардинальну зміну цілей Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

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Стратегія Кремля у війні проти України зазнала помітних змін порівняно з першими місяцями повномасштабного вторгнення.

Про це пише аналітикиня Джека Бакбі для National Security Journal.

«Якщо 2022 року Москва публічно заявляла про намір захопити Київ, провести так звані „демілітаризацію“ та „денацифікацію“ України, то зараз пріоритети суттєво змістилися», — вважає вона.

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Останні заяви Путіна щодо готовності до переговорів свідчать про зміну акцентів російської політики. Водночас Кремль, як і раніше, наголошує, що мир можливий виключно на умовах Москви і з урахуванням так званих «реалій на землі».

На думку Бакбі, подібна риторика супроводжується зростаючими внутрішніми проблемами Росії. Одним із чинників він називає масштабну кампанію українських далекобійних ударів по військових об’єктах, нафтопереробних заводах, паливних базах та іншій критично важливій інфраструктурі на території РФ.

Аналітикиня також звертає увагу, що через ці атаки російському командуванню довелося перекидати частину систем протиповітряної оборони з фронту для захисту стратегічних об’єктів усередині країни. Це, на її думку, свідчить про зміну пріоритетів Кремля, який змушений приділяти дедалі більше уваги безпеці власного тилу.

«Нинішня стратегія Кремля все більше зводиться до спроб мінімізувати наслідки українських ударів, які впливають не лише на військову, а й економічну стійкість Росії. Саме захист ключових об’єктів сьогодні стає одним із головних завдань російського керівництва», — додала аналітикиня.

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Нагадаємо, напередодні Володимир Путін виступив із черговою серією гучних заяв про війну, переговори та «головні цілі» Росії. Цього разу в Кремлі пояснили, чому Москва не готова до жодного сценарію, який не завершувався б виключно на її умовах.

Окремо Путін повторив уже добре знайомі тези про «остаточне звільнення Донбасу» та інші стратегічні плани, які російська влада озвучує не перший рік, однак, яка так і не змогла захопити «Київ за три дні».

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