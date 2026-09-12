Путін уже визначив, чого хоче від України: Кушнер назвав головну перепону на переговорах

Джаред Кушнер під час зустрічі з Володимиром Путіним / © Associated Press

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Один із американських переговірників щодо завершення війни в Україні, зять президента США Джаред Кушнер назвав питання територій найскладнішим у переговорному процесі між Києвом і Москвою.

Про це він заявив під час щорічної зустрічі YES, його слова цитують «Новини. Live».

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За словами Кушнера, саме щодо територіального питання позиції України та Росії досі залишаються принципово різними. Він зазначив, що російський президент Володимир Путін уже окреслив лінію, якої Москва хотіла б досягти, однак Україна не погоджується відступати до неї.

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«Найскладнішим питанням все одно залишається територія», — заявив Кушнер.

Він пояснив, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від подій безпосередньо на полі бою, які залишаються динамічними.

«Я вважаю, що це річ, яка, очевидно, певною мірою диктується тим, що відбувається на полі бою, а ситуація там у цьому плані доволі динамічна. Я маю на увазі, що розвиток технологій і те, як змінилося поле бою, перевершили, як на мене, очікування обох сторін», — сказав американський переговірник.

Кушнер також зауважив, що навіть експерти не можуть достовірно передбачити, як саме розвиватиметься ситуація. За його словами, на практиці результати можуть суттєво відрізнятися від попередніх прогнозів та планів.

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«Будь-який експерт, із яким ви говорите, видасть вам купу ідей, але ніхто й гадки не має, що станеться насправді», — зазначив він.

США готують тристоронні переговори

Кушнер також повідомив, що американська сторона працює над організацією нової тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

За його словами, Вашингтон вважає прямі переговори за участю обох сторін більш продуктивними, ніж так звана «човникова дипломатія», коли посередники окремо спілкуються з кожною зі сторін.

Американський переговірник розповів, що під час останньої поїздки представники США обговорювали з російською стороною її бачення ситуації та можливі поступки. За його словами, ці контакти дали Вашингтону «нові ідеї», які США сподіваються винести на майбутню тристоронню зустріч.

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Кушнер заявив, що американська сторона бачить бажання спробувати завершити війну як з боку України, так і з боку Росії. Водночас, за його словами, сторони поки по-різному бачать те, яким саме має бути кінцевий результат.

США працюють над гарантіями безпеки для України

Окремо Кушнер розповів про роботу над майбутньою архітектурою безпеки та гарантіями для України. За його словами, за останні дев’ять місяців сторони суттєво просунулися в опрацюванні цього питання.

Він назвав суверенітет, безпеку та процвітання трьома складовими того, що американська сторона вважає «справедливим результатом» для України.

За словами Кушнера, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі вже вдалося напрацювати механізми моніторингу та запобігання конфліктам. Вони можуть бути застосовані після остаточного врегулювання питання лінії бойового зіткнення або територій.

Таким чином, частину майбутньої системи безпеки сторони вже обговорили, однак ключовим невирішеним питанням залишається саме територіальне врегулювання.

Кушнер: слова Путіна ще мають підтвердитися діями

Американський представник також прокоментував заяви Путіна про готовність обговорювати шляхи завершення війни.

Кушнер зазначив, що російський лідер наразі говорить про бажання знайти шлях до врегулювання, однак справжні наміри Москви можна буде оцінити лише за її конкретними діями.

«Є різниця між тим, коли хтось говорить правильні речі, і тим, коли він робить правильні речі», — сказав Кушнер.

Водночас він наголосив, що сам факт готовності російської сторони говорити про можливе врегулювання створює можливість для переговорного процесу.

«Але якщо вони навіть не говорять про те, що прагнуть до цього дійти, то у вас немає жодного шансу досягти потрібного результату. Принаймні зараз вони кажуть правильні речі — а саме те, що хочуть обговорити спосіб якось це врегулювати», — пояснив він.

США хочуть прискорити переговорний процес

Кушнер заявив, що США прагнуть домогтися врегулювання якомога швидше. Він висловив сподівання, що вже протягом найближчих кількох тижнів сторони зможуть оголосити про наступні кроки переговорного процесу.

За його словами, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, американський спецпредставник Стів Віткофф та він сам налаштовані на пошук рішення.

Водночас, за словами Кушнера, від російської сторони американці також почули про готовність Путіна рухатися до завершення війни. Однак для подальшого просування, наголосив він, необхідно знайти «правильну формулу».

Нагадаємо, за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії планують провести в жовтні 2026 року.

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