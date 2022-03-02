"Путін уже програв війну": президент Естонії заявив, що агресора слід зупинити

Естонія захоплюється мужністю українців.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що війна, розпочата Путіним в Україні, жахлива та небезпечна. Проте, на його думку, глава країни-агресорки "уже програв цю війну".

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на заяву естонського президента.

Зокрема, Геращенко виокремив такі тези зі звернення Каріса:

"Ми всі сьогодні українці. Війна, яку почав Путін жахлива та небезпечна. Кожен, кого не турбує війна, стане спільником. Україна має мільйони друзів".

"Ми ухвалили рішення, які послаблять економіку Росії. Агресора слід зупинити".

"Ми захоплюємось вашою мужністю".

"Путін уже програв війну. Україна є європейською державою, тому має стати членом ЄС".

До слова, раніше Шольц звинуватив Путіна у злочинах проти українського народу.