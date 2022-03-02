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"Путін уже програв війну": президент Естонії заявив, що агресора слід зупинити

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"Путін уже програв війну": президент Естонії заявив, що агресора слід зупинити

Associated Press

Естонія захоплюється мужністю українців.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що війна, розпочата Путіним в Україні, жахлива та небезпечна. Проте, на його думку, глава країни-агресорки "уже програв цю війну".

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на заяву естонського президента.

Зокрема, Геращенко виокремив такі тези зі звернення Каріса:

  • "Ми всі сьогодні українці. Війна, яку почав Путін жахлива та небезпечна. Кожен, кого не турбує війна, стане спільником. Україна має мільйони друзів".
  • "Ми ухвалили рішення, які послаблять економіку Росії. Агресора слід зупинити".
  • "Ми захоплюємось вашою мужністю".
  • "Путін уже програв війну. Україна є європейською державою, тому має стати членом ЄС".

До слова, раніше Шольц звинуватив Путіна у злочинах проти українського народу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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