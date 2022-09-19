Путін в Україні більше покладається на добровольчі формування, ніж на ЗС РФ - ISW

В Росії все більше намагаються залучити найманців до війни в Україні, ніж поповнювати резерви ЗС.

Президент Росії Володимир Путін все більше покладається на нерегулярні добровольчі та проміжні сили, а не на звичайні частини та формування Збройних сил Російської Федерації.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни ( ISW).

Раніше повідомлялося, що Путін все літо і особливо після поразки під Харківською областю обходив російське вище військове командування та керівництво Міноборони.

"Погіршені стосунки Путіна з військовим командуванням і Росією (Міністерством оборони) можуть частково пояснити те, що Кремль зосереджується на вербуванні погано підготовлених добровольців у спеціальні нерегулярні підрозділи, а не на спробах залучити їх до резерву регулярних російських бойових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Раніше аналітики ISW писали, що росіяни не мають достатньо сил, аби завадити подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскіл.

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