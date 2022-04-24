"Путін вбив мою подругу з її тримісячною дитиною": друзі щемливо згадують про загиблу внаслідок російського обстрілу в Одесі

Знайомі загиблої пишуть про неї спогади на сторінках у соціальних мережах.
Серед жертв ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, - молода мама Валерія Глодан та її тримісячна донька. Разом з нею загинула і матір жінки.
"Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!", - написав чоловік Валерії Юрій у Facebook після їх смерті.
Друзі та рідні загиблої тепло відгукуються про неї на сторінках у соціальних мережах.
- Мій Лерок…Вона займала особливе місце у моєму житті.
- Путін вбив мою подругу Леру з її тримісячною та мамою. Вбив ракетою випущеною по житловому будинку в Одесі! Тією, бл*ха, "високоточною", що нищать наші долі вже другий місяць.
- Я не можу повірити, Лера. Доброї душі людина. Це несправедливо, це неправильно, цього не мало бути. Сонце, ви на найкрасивіших хмарах. Господи, храни. Лерочка.
- Не можу повірити. Ми не були прямо друзями, але товаришували, це точно. Були колегами півтора року, тісно співпрацювали з цією чудовою, щирою та доброю дівчиною.
Загибла Валерія - родом з Херсона, а в Одесі закінчила факультет журналістики. Вона працювала піар-менеджеркою в низці компаній.
Також українці залишають слова співчуття під фото загиблої, де вона ще була вагітна, та поширюють це фото з закликами зупинити війну.
Нагадаємо, вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах.
Вже зараз підтверджена інформація про вісім загиблих, із яких одна тримісячна дитина – дівчинка.
Нагадаємо, що раніше на Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети, які летіли в напрямку порту.
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