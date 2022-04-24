"Путін вбив мою подругу з її тримісячною дитиною": друзі щемливо згадують про загиблу внаслідок російського обстрілу в Одесі

"Путін вбив мою подругу з її тримісячною дитиною": друзі щемливо згадують про загиблу внаслідок російського обстрілу в Одесі

Знайомі загиблої пишуть про неї спогади на сторінках у соціальних мережах.

Серед жертв ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, - молода мама Валерія Глодан та її тримісячна донька. Разом з нею загинула і матір жінки.

"Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!", - написав чоловік Валерії Юрій у Facebook після їх смерті.

Друзі та рідні загиблої тепло відгукуються про неї на сторінках у соціальних мережах.

Мій Лерок…Вона займала особливе місце у моєму житті.

Путін вбив мою подругу Леру з її тримісячною та мамою. Вбив ракетою випущеною по житловому будинку в Одесі! Тією, бл*ха, "високоточною", що нищать наші долі вже другий місяць.

Я не можу повірити, Лера. Доброї душі людина. Це несправедливо, це неправильно, цього не мало бути. Сонце, ви на найкрасивіших хмарах. Господи, храни. Лерочка.

Не можу повірити. Ми не були прямо друзями, але товаришували, це точно. Були колегами півтора року, тісно співпрацювали з цією чудовою, щирою та доброю дівчиною.

Загибла Валерія - родом з Херсона, а в Одесі закінчила факультет журналістики. Вона працювала піар-менеджеркою в низці компаній.

Також українці залишають слова співчуття під фото загиблої, де вона ще була вагітна, та поширюють це фото з закликами зупинити війну.

Нагадаємо, вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах.

Вже зараз підтверджена інформація про вісім загиблих, із яких одна тримісячна дитина – дівчинка.

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Нагадаємо, що раніше на Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети, які летіли в напрямку порту.

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