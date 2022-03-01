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Путін вбив 16 наших дітей: Зеленський в Європарламенті заявив про наслідки війни з РФ

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Путін вбив 16 наших дітей: Зеленський в Європарламенті заявив про наслідки війни з РФ

Associated Press

Очільник нашої держави виступив перед Європарламентом онлайн.

В Україні від російської агресії загинуло 16 дітей.

Про це 1 березня заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Європарламенту.

"Загинуло 16 дітей. На яких військових заводах вони працюють? А Путін нам знову буде говорити про якусь там операцію. Ти вбив наших дітей", - заявив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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