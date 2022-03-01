Путін вбив 16 наших дітей: Зеленський в Європарламенті заявив про наслідки війни з РФ

Путін вбив 16 наших дітей: Зеленський в Європарламенті заявив про наслідки війни з РФ

Очільник нашої держави виступив перед Європарламентом онлайн.

В Україні від російської агресії загинуло 16 дітей.

Про це 1 березня заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Європарламенту.

"Загинуло 16 дітей. На яких військових заводах вони працюють? А Путін нам знову буде говорити про якусь там операцію. Ти вбив наших дітей", - заявив Зеленський.