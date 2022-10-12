Путін відчайдушно шукає вихід із війни: Арестович розповів, коли проблеми "зламають хребет" Росії

У Кремлі відчайдушно шукають переговорів з Україною, адже ті проблеми, які виникли в РФ, "десь у лютому зламають їм хребет в нуль", каже Арестович.

Над Росією нависли величезні проблеми в економічній сфері, військовій та соціальній. Тому Кремлю потрібний перепочинок, заради якого він обіцятиме зупинитися. Ані Україна, ані Захід не підуть на це, бо сьогодні Путін хоче чотири області, а завтра захоче ще.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Той відчай, з яким Путін шукає переговорного майданчика і можливості домовитися, мені дуже чітко узгоджується з відомостями, які йдуть від Російської Федерації – там, реально, катастрофа: економічна, мобілізаційна, військова наростає, всі види катастроф. Так от проблеми наростають і вони в короткі строки, десь в лютому, поламають їм нахр*н хребет в нуль. Росія піде у повний рознос, а на полі бою у неї взагалі нічого не залишиться. Вони це знають, вони спішать будь-якою ціною з понтами, або з ядерною зброєю домовитися", - каже Арестович.

За його словами, РФ у слабкій позиції і у світі це розуміють, адже у сильній позиції не клянчать переговори.

Також Арестович додав, що Захід обрав цінності та довгострокове планування замість короткочасного комфорту і саме Україна вирішуватиме коли, і на яких умовах проводити переговори.

РФ хоче "мирних" переговорів з Україною

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що запросила Київ відновити процес мирних переговорів, але Україна не відреагувала на цю пропозицію.

Своєю чергою секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на "мирні" ініціативи Матвієнко, яка заявила, що РФ не поверне незаконно анексовані українські території. Він порадив зрадниці думати не про "мирні" угоди, а про покарання.

Після того, як Росія провела фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях, Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з чинним президентом РФ Володимиром Путіним. Для юридичного закріплення глава держави від 30 вересня ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення перемовин із теперішнім очільником Кремля.

9 жовтня Зеленський наголосив, що постійний обстріли житлових будинків та терор проти мирних українців свідчить про те, що Росії не потрібні мирні переговори з Україною.

Зазначимо, що сьогодні, 12 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Путін можуть зустрітися в Казахстані. Днем раніше спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор під час зустрічі з турецьким президентом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу, які, зокрема, стосуватимуться України.

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