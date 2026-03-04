Путін віддав Сіярто двох українських полонених

Зустріч Сіярто і Путіна у Москві. Фото з Facebook глави угорського МЗС

Російський диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорський паспорт.

Про це диктатор сказав під час зустрічі із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Путін підтвердив, що звільнити цих полонених просив особисто угорський прем’єр Орбан під час їхньої вчорашньої телефонної розмови.

«Ви зможете, як і просив прем’єр-міністр, забрати їх із собою в літак, на якому ви сюди приїхали, і на якому повернетесь до Будапешту», — заявив диктатор і уточнив, що ці люди мають українське та угорське громадянство.

Своєю чергою Сіярто поскаржився Путінові, що нібито «багато угорців було мобілізовано в Україні, після чого зникло безвісти або опинилося в російському полоні».

«Тому я хотів би звернутися до вас з проханням, чи можете ви прийняти рішення відпустити деяких військових угорського походження, які перебувають у полоні у російської влади», — сказав очільник МЗС Угорщини.

Українська сторона цю інформацію наразі не коментувала

Скандал з передаванням українських військових Угорщині

Нагадаємо, що це вже не вперше Угорщина без залучення української сторони забирає українських полонених.

Так, у 8 червня 2023 року РПЦ заявила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття.

Наступного дня, 9 червня, в Угорщині підтвердили, що РПЦ передала їм українських полонених. МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами.

Згодом в Угорщині заявили, що відпустили українських полонених.

Також вдалося встановити імена військових, яких передали Угорщині.

Європейський Союз відреагував на такі дії Будапешта і вимагав пояснення, як полонені воїни ЗСУ опинилися в Угорщині.

Як Угорщина перешкоджає мобілізації на Закарпатті

Крім того, Будапешт постійно звинувачує українську владу у нібито мобілізації угорських громадян на Закарпатті. Так, влітку минулого року в Угорщині заявили, що їхній громадянин помер від побоїв ТЦК.

Натомість у Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що Йосип Шебештень, про якого писали угорські ЗМІ, є громадянином України. А причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, не було.

Зауважимо, що попри те, що Україна дозволяє лише одне громадянство, чимало жителів Закарпаття мають і угорський паспорт. Україна таких людей визнає своїми громадянами.