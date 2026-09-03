Путін відкинув мирні переговори та погрожує Україні тривалою війною: що він заявив

Путін / © ТСН

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Оптимізму щодо миру в Україні більше немає: чергові заяви російського диктатора Путіна свідчать про готовність РФ до тривалої агресії.

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку очільник Кремля заявив, що світ живе за законами дарвінівської конкуренції, де виживає найсильніший, передає CNN.

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Своє недавнє порівняння міжнародної політики з поїданням білих ведмедів косатками Путін назвав спонтанним уособленням конфронтації між РФ та західним світом.

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«Головна думка мого виступу полягала в тому, що якщо хтось спробує затягнути нас вниз по харчовому ланцюгу й зжерти нас, з’їсти нас, йому слід очікувати, що йому зламають зуби. І Росія готова зробити саме це», — заявив він.

Це послання було адресоване як внутрішній аудиторії, так і іноземним лідерам, зазначає CNN: «Що стосується війни в Україні, Путін має намір подвоїти зусилля, незалежно від того, де проходять лінії фронту на полі бою і яких економічних збитків Києву вдасться завдати простим росіянам за допомогою кампанії глибоких ударів».

Путін усвідомлює, що Україна перебуває у невигідному становищі, коли йдеться про захист свого повітряного простору. Водночас він відкинув небезпеку того, що російський повітряний простір фактично закриється через українські безпілотники, як раніше обіцяв президент України Володимир Зеленський.

Подібні коментарі, сказав Путін, «рівнозначні заклику до державного тероризму. І я хотів би зазначити, що вони просять нас відновити переговори та запрошують на особисті зустрічі. З терористами не ведуть переговори».

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Путін також чітко дав зрозуміти, кого він вважає за краще бачити своїми співрозмовниками під час укладення будь-яких угод із президентом США Дональдом Трампом: спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя Трампа.

«Це люди, близькі до президента Трампа. На мій погляд, це щирі люди, які прагнуть надати нашій роботі конкретного змісту», — заявив він.

Така заява Путіна може викликати занепокоєння в Києві, зазначає CNN, оскільки Віткофф і Кушнер не відвідували Україну з того часу, як обійняли свої посади головних представників Трампа з питань миру, і деякі спостерігачі побоюються, що вони можуть підтримати угоду, яка буде на користь Росії.

На Україну чекає складна зима, і є побоювання, що Росія може розпочати нову хвилю мобілізації після парламентських виборів наприкінці цього місяця. Путін заявив, що такі припущення — «повна нісенітниця», проте його коментарі про косаток і ведмедів можуть дати уявлення про те, що у нього зараз на думці.

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«Залишивши осторонь сумнівну зоологію, майже трампівська нелогічність Путіна свідчить про те, що в екзистенційному питанні продовження війни з Україною його позиція залишається такою ж жорсткою, як і раніше», — підсумовує CNN.

Цинічна заява російського президента

Свою скандальну заяву про хижаків Володимир Путін зробив під час розмови з учителем китайської мови, коли вони обговорювали закони природи та нещодавню поїздку педагога на Північний полюс. Диктатор захоплено описував, як косатки зграєю нападають на білих ведмедів і розривають їх на частини, проводячи пряму аналогію з необхідністю проведення війни та нав’язування такої картини світу школярам.

Під час цієї ж розмови очільник Кремля вирішив згадати звичаї північних народів із творів Джека Лондона, де старих людей нібито залишали напризволяще або віддавали на поживу вовкам. Він публічно назвав такий жорстокий підхід нормальною частиною життя, остаточно продемонструвавши своє викривлене сприйняття базових людських цінностей та моралі.

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