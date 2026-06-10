Путін відмовиться від переговорів із Європою? Кулеба назвав головну причину

Кулеба / © Associated Press

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Російський лідер Володимир Путін не розглядатиме Європу як повноцінного партнера для переговорів про завершення війни проти України.

Про це ексголова МЗС України сказав в інтерв’ю «Radio NV».

За словами Кулеби, європейські країни не мають єдності, яка дозволила б гарантувати виконання потенційних домовленостей із Росією. За його словами, навіть провідні держави, такі як Німеччина та Франція, не здатні забезпечити консолідовану позицію всього ЄС, зокрема через зростання впливу країн Північної Європи та Польщі.

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«Перше, у нас не Європейський Союз, а по суті Нормандія плюс. Німеччина, Франція, ще бритів підтягнули. Але ж ситуація змінилася. Ці дві країни, Німеччина і Франція, сьогодні здатні забезпечити загальноєвропейський консенсус довкола того, про що вони теоретично можуть домовитися з Росією? Сумніваюсь, при всій повазі», — висловивсчя Кулеба.

Крім того, ексміністр наголосив, що російська політика традиційно базується на уявленні про світ як протистояння двох наддержав — США і Росії. У цій логіці Європа не сприймається як самостійний геополітичний гравець, що й визначає небажання Кремля вести з нею переговори.

«Він їх зневажає лише трішки менше, ніж нас. Ти не ведеш перемовини з тим, кого не вважаєш… Ти 20 років розповідав, що вони — ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? … Уся російська політика побудована на картинці двох наддержав (США і Росії), які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб’єктним переговорником», — сказав ексголова МЗС.

Раніше Кулеба попередив, що мешканцям Києва варто готуватися до нових руйнувань через подальші російські атаки. Він наголосив на важливості психологічної готовності до наслідків обстрілів, зокрема пошкодження житлових будинків, підприємств і цивільної інфраструктури. Кулеба також порадив тим, хто не витримує емоційного навантаження, тимчасово залишити столицю, щоб зберегти психічне здоров’я. Водночас він закликав киян залишатися пильними та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

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