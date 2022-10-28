"Путін відступить моментально": Чалий розповів, як за тиждень можна зупинити війну РФ проти України

Дипломат вважає, що коаліція країн в змозі за тиждень зупинити Путіна.

Війна Росії проти України закінчиться за тиждень після того, як Україна вступить до коаліції країн-партнерів на чолі із США.

Таку думку висловив колишній Надзвичайний і Повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий в етері телеканалу "Еспресо".

"Світ не хоче, щоб їхні країни напряму вступали у війну. Вони гарно розуміють, що війна Росії проти України закінчиться за тиждень після того, як Україна вступить, і навіть не у НАТО, а до коаліції країн. Наприклад США - Велика Британія - Польща - Україна. Тиждень - й війни не буде", - сказав Чалий.

Він зазначив, що Україна має ЗСУ, а у партнерів є те, чого нашій армії не вистачає - це стратегічна авіація, точні ракети, ядерний компонент.

"Виборці країн-партнерів кажуть, що не можна втягувати у війну своїх громадян. Цій війні можна покласти край моментально, створивши коаліцію країн на чолі зі США. І Путін відступить моментально", - підсумував дипломат.

Війна РФ проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Армія РФ сунула на Україну одразу з кількох напрямків. Окупанти прагнули захопити Київ та повалити законну владу. Путін у своєму виступі 24 лютого заявив, що метою війни проти України є "денацифікація" та "демілітаризація".

Українські захисники звільнили північну частину країни від російських терористів. Також ЗСУ вдалося звільнити частини Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

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