"Путін вирішив утилізувати наших дітей": у Дагестані антимобілізаційний Майдан розганяють пострілами (відео)

Загострення набрали протести в Дагестані, який місцеві охрестили на кшталт українського "Майданом". Натовп протестувальників намагалися розігнати пострілами з автоматів.

Про це повідомляють у Мережі.

У Дагестані в РФ виходять на мітинги проти мобілізації. У селі Ендірей поліція відкрила стрілянину в повітря, щоб заспокоїти мітингувальників.

На кадрах видно, як приблизно дві сотні людей зібралися і перекрили трасу. Люди у формі відкрили стрілянину у повітря, намагаючись розігнати протестувальників.

Стрілянина не лише не злякала учасників протесту, а й більше їх розізлила. Люди почали кричати та намагалися забрати зброю і тих, хто стріляв.

Почалася штовханина з поліцією.

"Ми збираємося не для того, щоб через кілька годин розійтися - ми збираємося, щоб зробити майдан - розбити намети і зібрати на цей майдан весь Дагестан - до тих пір поки повністю не відмінять мобілізацію для Кавказа. Поки що цей собачий хвіст Путін особисто не оголосить по телевізору! Особисто! Ні кроку назад! Виходимо всім містом! Ми надто довго мовчали, і саме тому самі довели справу до утилізації владою наших дітей. Настав час все поставити на свої місця за допомогою Аллаха", - закликають дагестанці.

Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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