Путін відзначився цинічною заявою про можливі перемовини з Україною: що сказав диктатор

Він вважає, що завершення війни через посередників неможливе.

Російський диктатор Володимир Путін висловився про війну в Україні та можливі перемовини. Він каже, що припинення вогню неможливе до початку зустрічі за столом переговорів.

Про це з посиланням на диктатора пишуть росЗМІ.

“Припинення вогню на лінії зіткнення неможливе до початку мирних переговорів з Україною. Москва не може оголошувати про припинення вогню, сподіваючись на позитивні кроки з іншого боку”, — заявив диктатор.

Крім того, він вважає, що завершення війни через посередників неможливе. Проте саме посередництво Кремль “вітає”.

“Повноваження посереднику хтось може дати такі, щоб він міг поставити крапку і кінець цьому протистоянню? Але посередництво, як пан Ердоган робив у Туреччині, ми вітаємо”, — сказав Путін.

Нагадаємо, що війна, яку РФ розв’язала проти України, рухається в бік патової ситуації. А ця ситуація слугує підґрунтям для проведення мирних переговорів.

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