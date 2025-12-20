ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
216
1 хв

Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля

Український президент наголосив, що російська агресія в Україні — це щось більше, ніж просто війна заради території.

Богдан Скаврон
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Російський президент Володимир Путін розпочав війну не тільки заради українського Донбасу, він не задовольниться «шматком землі».

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві.

«Він [президент РФ Володимир Путін] хоче все вирішувати сам або зі своїми друзями — такими ж, як він», — заявив український президент.

Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні — це щось більше, ніж просто війна заради території.

«Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі. Якщо хтось їй щось подарує, вона не задовольниться», — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань має ухвалювати український народ. За його словами, пропозиції США щодо Донбасу, які фактично відображають позицію РФ, не відповідають інтересам України.

Раніше у Кремлі заявили, що «рано чи пізно» вся територія Донбасу перейде під повний контроль Росії — «якщо не переговорним шляхом, то військовим».

216
