Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Реклама

Російський президент Володимир Путін розпочав війну не тільки заради українського Донбасу, він не задовольниться «шматком землі».

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві.

«Він [президент РФ Володимир Путін] хоче все вирішувати сам або зі своїми друзями — такими ж, як він», — заявив український президент.

Реклама

Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні — це щось більше, ніж просто війна заради території.

«Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі. Якщо хтось їй щось подарує, вона не задовольниться», — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань має ухвалювати український народ. За його словами, пропозиції США щодо Донбасу, які фактично відображають позицію РФ, не відповідають інтересам України.

Раніше у Кремлі заявили, що «рано чи пізно» вся територія Донбасу перейде під повний контроль Росії — «якщо не переговорним шляхом, то військовим».