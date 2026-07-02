Путін "воює" по житлових будинках: Зеленський сказав, що реально здатне зупинити Росію

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує робити ставку на балістичні удари по мирних містах, а ефективною відповіддю на це мають стати додаткові системи протиповітряної оборони та розвиток власного виробництва антибалістичного озброєння.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, Кремль уже не має інших аргументів для продовження війни, окрім ракетного терору.

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«Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Путін і надалі збирається „перемагати“ житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну», — сказав Зеленський.

Саміт НАТО і ключове питання

Він наголосив, що ключовим питанням для найближчих міжнародних зустрічей, зокрема саміту НАТО, має стати посилення протиповітряної оборони.

«Зараз, днями, буде саміт НАТО, інші формати, саме це має стати одним із ключових результатів — ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників», — зазначив він.

Президент також закликав розвивати європейське виробництво засобів протиракетної оборони.

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«Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї — від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво „петріотів“», — сказав Зеленський.

Водночас глава держави подякував країнам-партнерам, які допомагають Україні закуповувати ракети для систем Patriot у межах міжнародної програми.

«Я хочу подякувати всім країнам, які допомагають через програму PURL, і це дозволяє нам купувати ракети для ППО — саме „петріоти“. Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво», — додав він.

За словами Зеленського, розміщення виробництва в Україні або у співпраці з європейськими партнерами зміцнило б безпеку всього регіону та стало б підтримкою і для США.

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«Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь Президента Трампа для захисту життів», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, проти 2 липня РФ завдала смертельного удару по Києву. На жаль, число жертв атаки збільшується. Станом на вечір 2 липня підтверджено загибель 22 людей.

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