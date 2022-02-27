Путін воює, а страждатимуть усі росіяни: Кулеба розповів про "дієвий інструмент" зупинення окупанта

Кулеба звернувся до росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба записав відеозвернення до громадян РФ, у якому вперше спеціально говорив російською мовою.

Відповідне відео з'явилося в Instagram Кулеби.

"Подивіться, на що перетворив вашу велику країну Володимир Путін. Він оголосив загарбницьку війну Україні. Він послав сюди ваших синів, чоловіків, щоб вони вбивали українців, захоплювали наші землі, руйнували наші міста", - сказав очільник МЗС.

Кулеба вкотре наголосив, що "українці не хотіли цієї війни, але українці воюватимуть за свої будинки" зі зброєю в руках.

"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся – ви. Увесь світ об'єднався, щоб підтримати Україну, щоб зупинити Путіна", - висловився Кулеба.

Міністр нагадав, що за напад на Україну проти Росії застосовано безпрецедентні в історії санкції:

"Страждаєте ви. У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре, а курс рубля в обміннику злетів у прірву. Банки РФ відключають від систем фінансування і ви зможете навіть своїми картками розплатитися. Небо закрите в Європі, ви не зможете сісти в літак і відлетіти у відпустку, щоб переглянути світ. І це лише початок. Далі буде гірше – економіка РФ поповзе вниз, під тиском санкцій, ціни почнуть рости, інфляція. Звичайно, ваша влада зараз переконує вас, що ситуація є під контролем, але це брехня. Вам брешуть. Вас просто хочуть сховати від реальності. А реальність у тому, що йде війна, що, на жаль, страждати від цієї війни вам доведеться. Не говорячи вже про загиблих росіян, які повернуться додому в мішках", - сказав міністр закордонних справ України.

Голова МЗС висловив думку, що в росіян є дієвий інструмент, як зупинити агресію Путіна. Кулеба закликає росіян вимагати у Путіна зупинити війну.

"Україна ні на кого не нападала і не планує нападати. Ми хочемо жити у світі, але для цього Путін повинен зупинити війну... Врятуйте свою країну, вимагайте Путіна зупинити війну", - підсумував він.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: