Путін встиг скористатися "перемир'ям" від Трампа на фронті: Кремль підтягув резерви та провернув схему з "Молніями"

Поки на фронті офіційно тривало триденне припинення вогню, російське командування не гаяло часу. Окупанти використали паузу для накопичення живої сили та випробування нової тактики ударів дронами-літаками.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Використали паузу як прикриття

Аналітики зазначають, що в останній день «перемир’я» (з 9 по 11 травня) бойові дії не припинялися, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася. За даними супутникової системи NASA FIRMS, пожежі та обстріли тривали по всій лінії фронту, попри політичні заяви.

Найбільш тривожні новини надходять з Лиманського напрямку. Речник однієї з українських бригад повідомив, що армія РФ цинічно використала режим припинення вогню для: перекидання свіжих резервів ближче до лінії зіткнення; накопичення особового складу для майбутніх штурмів; продовження артилерійських та FPV-ударів по українських позиціях.

Схема з «Молніями»

Окрему увагу військові приділяють новій тактиці ворога. Під час «перемир’я» зафіксовано різке зростання використання російських дронів літакового типу «Молнія».

«Кількість ударів цими безпілотниками під час затишшя була вищою, ніж до його початку. Є припущення, що ворог заздалегідь накопичував ці дрони саме для того, щоб масовано застосувати їх, поки українська сторона дотримувалася обмежень», — зазначають у звіті.

Чому такі перемир’я не працюють?

В ISW наголошують: взаємні звинувачення та продовження локальних боїв у останній день припинення вогню лише підтверджують стару істину. Будь-які домовленості з Путіним, які не мають чітких механізмів контролю, моніторингу та санкцій за порушення, приречені на провал.

Кремль вкотре довів, що сприймає будь-яку дипломатичну паузу виключно як можливість підготуватися до нового, ще потужнішого удару.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 12 травня масовано атакують Україну ударними безпілотниками.

