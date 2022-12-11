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Путін втрачає підтримку жителів "ЛДНР" через неспроможність захистити псевдоруспубліки - ISW

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Путін втрачає підтримку жителів "ЛДНР" через неспроможність захистити псевдоруспубліки - ISW

Фото: Associated Press

У "ЛДНР" почали критикувати Путіна через неспроможність взяти під контроль території псевдореспублік.

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку "лідерів" псевдореспублік та ветеранів через нездатність російських військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.

Про це йдеться в щоденному аналітичному звіді американського Інституту вивчення війни ISW.

Колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін прямо розкритикував Путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили поблизу Донецька з артилерійської зони, хоча Путін це зробив.

Гіркін, зокрема, розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як "стабільний", заявивши, що лише Путін і Мінооборони РФ вважає війну успішною. Колишній міністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський відзначив появу критики на адресу Путіна, зазначивши, що тривале правління Путіна не було повністю вдалим.

Ходаковський також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя, і додав, що Путін успадкував досить корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу. Валерій Герасимов (чого Путін ще офіційно не зробив). 

Відомий російський мілблогер також звинуватив російські ЗС в тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони міста Донецька, незважаючи на те, що вони ніколи цього не робили протягом попередніх восьми років війни.

"Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною "ДНР" та ветеранськими громадами і Путіним. Російські ветерани та проксі-спільнота давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися за Путіна, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу. Виставлені Путіним умови для тривалої війни можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту мілблогерів, які представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси та спілкуються з ними", - йдеться у звіті Інституту.

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Дата публікації
Перегляди
1329
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