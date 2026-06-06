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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
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Путін втратив шанс вийти з провальної війни: Сибіга попередив РФ про катастрофічні наслідки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що для Кремля ситуація лише погіршуватиметься, а умови майбутнього дипломатичного врегулювання стануть для агресора значно жорсткішими.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Російський диктатор Путін остаточно втратив шанс вийти з розв’язаної ним провальної війни проти України з мінімальними втратами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Відповідний допис він зробив у соцмережі X.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, надалі ситуація для Російської Федерації лише стрімко погіршуватиметься. Сибіга окреслив три головні фактори тиску на агресора:

  • Втрати на фронті: кількість ліквідованих окупантів та знищеної техніки на полі бою невпинно зростатиме;

  • Економічний крах: російська економіка все глибше занурюватиметься в масштабну рецесію;

  • Ізоляція: жорсткий міжнародний тиск на кремлівський режим зберігатиметься і посилюватиметься.

Міністр також окремо підкреслив, що концепція «глибокого тилу» для ворога більше не існує. На території РФ уже немає безпечних місць, які могли б сховатися від українських далекобійних санкцій та засобів ураження.

Голова МЗС резюмував, що Москві у будь-якому випадку доведеться сісти за стіл переговорів та прийняти дипломатичне рішення, проте через затягування часу умови для Росії будуть значно гіршими, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Путіна з відкритим листом, у якому викладено пропозиції щодо припинення війни та запрошення до особистої зустрічі.

Путін 4 червня зробив низку заяв, серед яких повідомив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси. Путін також заявив, що Росія не відмовлялася від діалогу з Європою, але не довіряє посередникам з антиросійською позицією.

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Дата публікації
Кількість переглядів
432
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