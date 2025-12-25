Путін використовує методи КДБ для впливу на Трампа: експерт пояснив, як це працює

Путін та Трамп / © Associated Press

Російські спецслужби застосовують проти президента США Дональда Трампа глобальну систему психологічного впливу, розроблену ще радянською розвідкою.

Про це заявив генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж для КИЇВ24.

За словами генерала, зміна риторики Трампа після контактів із Кремлем є результатом системної роботи фахівців із нейролінгвістичного програмування та психологічного тиску.

Психологічні маніпуляції та «больові точки»

Микола Маломуж підкреслив, що підготовка до переговорів із західними лідерами в Кремлі базується на глибокому вивченні особистості об’єкта впливу.

«Розвідка, ще Перше головне управління КДБ СРСР — воно відпрацьовує і нейролінгвістичні форми впливу, і психологічні різні комбінації, і вплив через його оточення, і через його родичів, і електронним форматом. Є формат навіювання, є формат впливу на маси, на конкретних лідерів, тобто є сотні варіантів дій», — розповів генерал.

Експерт пояснив, що російські спецслужби аналізують життєвий шлях лідера, починаючи з моменту народження, аби знайти приховані страхи.

«Вивчається лідер з моменту народження, його всі фобії. Умовно — він боявся темноти, або вище інших систем, чогось там його прилякало. Це враховується. В нього закладено в генокоді. Путін про це знає, його команда, яка готує переговори, знає. Вони на больові точки надавлюють, і воно в нього прямо генерується. Він навіть підсвідомо не хотів би цього формувати — або позитиву, або негативу», — зазначає Микола Маломуж.

Роль суперкомп’ютерів у переговорах

Генерал наголосив, що Путін виходить на діалог уже «підготовленим командою системно», де суперкомп’ютери відпрацьовують моделі майбутніх дій і реакцій опонента. Як приклад ефективності такого впливу Маломуж навів різку зміну позиції Трампа щодо України.

«Після навіть нашого впливу, коли він на Генасамблеї з Зеленським клявся в підтримці України і говорив: будемо давати всі типи озброєння, ще раз повторю — навіть „Томагавки“. І тут буквально Путін переговорив через два дні, і він став на бік Путіна. Конкретно. А на другий день вже зустрічався з нашим президентом і вже зі слів Путіна тиснув щодо здачі територій, інших форматів. Оце реальний вплив спецслужб, але воно стало не якимось там вибірковим, а це глобальна система», — підсумував екскерівник СЗР.

Нагадаємо, раніше керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочко заявляв, що російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно просувати наративи про «історичні землі», намагаючись переконати світ у готовності вести затяжну війну. Проте за агресивною риторикою приховуються реальні побоювання Кремля втратити геополітичну суб’єктність та потрапити у повну залежність від Пекіна.