Путін висунув нову умову щодо завершення війни в Україні: що він заявив

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що буде продовжувати війну в Україні, допоки «цілі „СВО“ не будуть виконані».

Про це очільник Кремля заявив під час зустрічі з депутатами Держдуми, передають пропагандистські ЗМІ.

«Росія на полі бою діятиме акуратно, але наполегливо, і досягне своєї мети», — зухвало заявив Путін.

Реклама

Ба більше, російський «фюрер» вірить, що «увесь російський народ підтримує учасників СВО».

Водночас він поскаржився, що останні роки для Росії є «складними». І звинуватив Україну у так званих терористичних атаках, маючи на увазі удари по стратегічних об’єктах Росії.

Нові плани Путіна щодо війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, за даними української розвідки, російський диктатор Путін готується до масштабної мобілізації. Президент Володимир Зеленський розповів, що очільник Кремля хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. У планах РФ мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Своєю чергою, Daily Express пише, що Путін готується також запровадити воєнний стан по всій Росії через потенційні заворушення у країні.

Реклама

Новини партнерів