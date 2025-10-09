Путін визначив нову ціль війни: росіяни готують наступ на велике місто

Володимир Путін / © Associated Press

Росія, ймовірно, визначила захоплення міста Запоріжжя як свою нову стратегічну мету на фронті.

Це випливає із заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, зроблених ним під час нещодавньої зустрічі з Володимиром Путіним.

Герасимов стверджує, що російське угруповання військ «Дніпро» «наступає у напрямку міста Запоріжжя», а бої точаться за населені пункти Приморське і Степногірськ.

Реальні відстані та перешкоди

Незважаючи на гучні заяви про «наступ практично на всіх напрямках», реальна ситуація на запорізькому відтинку фронту свідчить про серйозні труднощі для російських військ:

Відстань до Запоріжжя. Від нинішньої зони російського контролю до південних околиць обласного центру залишається близько 22 км . До перших багатоповерхових кварталів міста — майже 25 км.

Водна перешкода. На шляху потенційного наступу лежить річка Конка , яка може стати надзвичайно серйозною перешкодою, уповільнюючи просування до обласного центру.

Темпи просування. Згідно з даними моніторингового ресурсу Deep State, від кінця червня, коли росіяни розпочали наступ на цій ділянці, їм вдалося просунутися лише на 3 км. Це означає, що темпи просування становлять менше ніж 1 км на місяць. За цей час росіяни змогли повністю захопити лише два населені пункти — Кам’янське і Плавні.

Захоплені селища Плавні та Кам’янське на півдні та місто Запоріжжя на півночі / карта deepstatemap.live. / © Deepstatemap

Таким чином, попри те, що вище військове керівництво РФ оголосило Запоріжжя стратегічною ціллю, темпи їхнього просування є вкрай повільними, а попереду їх очікують серйозні географічні перешкоди.

Нагадаємо, на тлі чуток про можливий великий наступ РФ на Харків, Суми, Чернігів та Запоріжжя військові аналітики оцінили реальні загрози. За їхніми даними, у ворога наразі немає сил для окупації обласних центрів, проте він посилюватиме терор проти прикордонних і прифронтових міст.

Російська армія просунулася поблизу населених пунктів трьох областей України — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.

