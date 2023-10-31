"Путін починає вимолювати переговори": Огризко про заяви Шойгу

Керівництву Росії необхідно мати можливість для "передишки", переозброєння, накопичення сил, щоб знову піти в наступ під будь-яким приводом.

Таку думку висловив керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, заява Шойгу - це черговий спосіб нагадати про себе і сказати, що росіяни миролюбні.

"Путін уже починає вимолювати переговори. Хоча цинічно говорить про те, що це Україна хоче переговорів. Але вони ще мають потенціал, щоб тримати оборону. На жаль, у них ще є потенціал, щоб наступати. У росіян ще є м'ясні штурмові бригади, яких ніхто лікувати не буде. Це не в їхніх традиціях думати про людське життя. Треба 300 тисяч військових - буде, треба 600 тисяч - теж буде", - наголосив Огризко.

Також, на його думку, це свідчить про те, що РФ хоче перекласти провину через переговори на Україну.

"Це черговий сигнал для внутрішньої аудиторії, а також черговий сигнал назовні, що вони готові, але є "але". А за "але" йдуть їхні забаганки, які ми добре знаємо", - підкреслив Огризко.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін заявив про роль соцмереж, спецслужб і США як "корені зла".

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