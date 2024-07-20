"Путін вже зазнав поразки": Блінкен висловився щодо майбутнього України

Блінкен наголосив, що Кремлю не вдалося досягнути мети поставленої Путіним в Україні.

Підтримка Вашингтоном Києва має продовжуватися незалежно від змін у Білому домі після президентських виборів у США.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу на форумі з питань безпеки в Аспені.

Зокрема, Блінкен запевнив, що допомога США Україні триватиме у разі можливого обрання Дональда Трампа наступним президентом.

"Я думаю, що важливо відзначити дві речі. По-перше - і завжди важливо починати з цього - Володимир Путін уже зазнав поразки", - сказав Блінкен.

Він наголосив на тому, що очільнику Кремля "не вдалося досягти мети, яку він ставив, а саме "стерти Україну з карти, припинити її існування як незалежної держави, включити її до Росії".

"Це не вдалось і не може вдатися", - наголосив він.

Блінкен додав, у США працюють над тим, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для боротьби з російською агресією, яка триває.

"Але я думаю, якщо люди подивляться на логіку цього, ми побачимо сильну двопартійну більшість в обох палатах Конгресу за підтримку України. Я вірю, що підтримка все ще є. Я думаю, будь-яка адміністрація візьме це до уваги", - сказав Блінкен.

Держсекретар США не відкидає і те, що російський диктатор не зупиниться на Україні, а ймовірно "звернеться до інших країн регіону, включно з членами НАТО".

"І інші потенційні агресори далеко від України - далеко від Європи - вони теж беруть уроки з цього", - додав він.

Нагадаємо, експрезидент Дональд Трамп офіційно погодився висувати кандидатуру від Республіканської партії на пост президента США.

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