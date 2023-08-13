"Путін’юґенд": як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить з них майбутнє "гарматне м'ясо"

Правозахисниця порівняла мілітаризацію дітей, яку проводить Кремль, із режимом Гітлера, коли створювали організацію "гітлер’юґенд".
Путінський режим робить із українських дітей на окупованих територіях майбутніх солдатів. Мілітаризація дітей відбувається на захоплених територіях ще від 2016 року.
Про це розповіла адвокатка і правозахисниця Віра Ястребова, передає FREEДОМ.
За її словами, окупанти навчають дітей веденню ближнього бою, розміщенню боєприпасів та встановленню розтяжок.
"Горлівські амазонки"
Зокрема, в заочному порядку українськими правоохоронцями було завершено досудове розслідування у справі так званих "горлівських амазонок". Ястребова повідомила, що в цей "рух" брали дівчаток 10-11 років, і активно в так званих військово-патріотичних таборах навчали веденню війни.
Готують дітей до війни і формують образ ворога в особі України
"Те, що це відбувається на системному рівні, свідчить про те, що РФ має плани призупинити війну з Україною, а потім її розпочати з новими силами.
Росіяни бачать, що не справляються з тим рівнем спротиву ЗСУ, волонтерського руху та згуртованості громадсько-політичного сектору, які роблять усе для того, щоб відбивати цю агресію. І РФ не полишає свій злочинний план із завоювання України", – сказала Ястребова.
Вона порівняла мілітаризацію дітей, яку проводить Кремль, із режимом Гітлера, коли створювали організацію "гітлер’юґенд" – молодіжну нацистську воєнізовану організацію.
"Це, по суті, "путін’юґенд" створюється і діє сьогодні. Російська Федерація спочатку примусово мобілізувала батьків цих дітей, зруйнувавши промисловість і можливість працювати на непідконтрольних територіях, кинула їх на війну з Україною. А тепер у свідомості цих дітей формується образ ворога в особі України, західних цінностей і всього того хорошого, що є в нас, і ніколи не буде в Путіна. Для цього Путін робить з українських дітей майбутніх своїх солдатів", – каже правозахисниця.
Нагадаємо, що окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".
Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) близько 80 старшокласників з окупованих територій Луганської області. У липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.
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