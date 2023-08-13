"Путін’юґенд": як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить з них майбутнє "гарматне м'ясо"

Путінський режим робить із українських дітей на окупованих територіях майбутніх солдатів. Мілітаризація дітей відбувається на захоплених територіях ще від 2016 року.

Про це розповіла адвокатка і правозахисниця Віра Ястребова, передає FREEДОМ.

За її словами, окупанти навчають дітей веденню ближнього бою, розміщенню боєприпасів та встановленню розтяжок.

"Горлівські амазонки"

Зокрема, в заочному порядку українськими правоохоронцями було завершено досудове розслідування у справі так званих "горлівських амазонок". Ястребова повідомила, що в цей "рух" брали дівчаток 10-11 років, і активно в так званих військово-патріотичних таборах навчали веденню війни.

Готують дітей до війни і формують образ ворога в особі України

"Те, що це відбувається на системному рівні, свідчить про те, що РФ має плани призупинити війну з Україною, а потім її розпочати з новими силами.

Росіяни бачать, що не справляються з тим рівнем спротиву ЗСУ, волонтерського руху та згуртованості громадсько-політичного сектору, які роблять усе для того, щоб відбивати цю агресію. І РФ не полишає свій злочинний план із завоювання України", – сказала Ястребова.

Вона порівняла мілітаризацію дітей, яку проводить Кремль, із режимом Гітлера, коли створювали організацію "гітлер’юґенд" – молодіжну нацистську воєнізовану організацію.

"Це, по суті, "путін’юґенд" створюється і діє сьогодні. Російська Федерація спочатку примусово мобілізувала батьків цих дітей, зруйнувавши промисловість і можливість працювати на непідконтрольних територіях, кинула їх на війну з Україною. А тепер у свідомості цих дітей формується образ ворога в особі України, західних цінностей і всього того хорошого, що є в нас, і ніколи не буде в Путіна. Для цього Путін робить з українських дітей майбутніх своїх солдатів", – каже правозахисниця.

Нагадаємо, що окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) близько 80 старшокласників з окупованих територій Луганської області. У липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.

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