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Путін з Лукашенком три години обговорювали "майбутні навчання і оборонний простір"

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Путін з Лукашенком три години обговорювали "майбутні навчання і оборонний простір"

Associated Press

Переговори Путіна та Лукашенка проходили на космодромі "Східний".

В Росії відбулася зустріч президента РФ Путіна та його колеги з Білорусі. Впродовж кількох годин вони обговорювали оборонні проєкти.

Про це повідомляє "Українська правда".

Володимир Путін заявив, що обговорив з Олександром Лукашенком формування єдиного оборонного простору Росії та Білорусі, питання безпеки та плани військових навчань.

Зустріч тривала майже три години.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ймовірно зустрічаються для того, щоб залучити білоруську армію до війни проти України. Про сказав військовий експерт Олег Жданов. 

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