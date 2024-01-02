Путін з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією — Зеленський

Президент Зеленський емоційно пояснив, чому Україні необхідна підтримка від ЄС і НАТО.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Economist.

"Даючи нам гроші або зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших", - сказав Зеленський.

Президент зауважив: якщо Росії дозволити забирати українських дітей — "вони заберуть інших дітей", якщо Росія порушуватиме права українців — "вона порушуватиме права в усьому світі", якщо Україна програє — Путін наблизить свої війни до Заходу.

"Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що європейські країни повинні лобіювати Америку на підтримку України заради них самих.

"Спецслужби кількох європейських країн почали [вивчати] можливість нападу на їхню територію з боку Росії... Навіть тих країн, які не входили до складу СРСР", - додав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналу The Economist. ТСН.ua зібрав головні заяви українського президента.

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