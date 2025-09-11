Росія готується до війни з НАТО, вважає міністр оборони / © скриншот з відео

Після будь-якої мирної угоди виникне нова гонка озброєнь. Росія витратить наступні «три-чотири роки» на підготовку до нової війни, переозброюючи країну та роблячи значні інвестиції в оборону.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю британському виданню The Times.

Шмигаль переконаний, що Путін готується до війни з НАТО. За словами міністра, диктатор продемонстрував «агресивні наміри» своєї країни на наступне десятиліття, і якщо Україна та Європа не будуть сильними, він завдасть нового удару після будь-якої мирної угоди.

«Ми не повинні просто призупинити цю війну. Нам потрібно завершити цю війну. Не дозволяйте росіянам атакувати знову. Росія зараз нарощує свою могутність, тому всі європейські країни повинні бути готові до російської агресії в майбутньому. Нам потрібен добре навчений персонал, гарантії безпеки, скоординованість та дуже хороша підготовка», — закликав європейців Шмигаль.

Глава Міноборони вважає, що якщо буде укладено мирну угоду, Британії та Європі потрібно буде ввести війська в Україну та бути готовими дати відсіч Росії у майбутньому.

«Ми не повинні уявляти собі цей сценарій Армагедону — ми просто повинні бути готові», — підсумував він.

