Путін заявляє про «успіхи на фронті»: в ISW розкрили, навіщо Кремль вигадує свої «перемоги»

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Протягом останніх кількох тижнів високопосадовці Росії перебільшували заявлені перемоги свого окупаційного війська на полі бою. Їхні зусилля спрямовані на те, аби творити хибне враження, що лінія фронту руйнується, і підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами Кремля.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, «фюрер» Володимир Путін провів кілька зустрічей з російськими військовими командирами щоб хибно завищити заяви про просування армії Росії на різних ділянках лінії фронту. Зокрема, Вовчанський і Куп’янський напрямки у Харківській області, Покровський — в Донецькій області та Гуляйпільський — у Запорізькій.

Реклама

Втім, наголошують аналітики, вони продовжують оцінювати, що лінія фронту в Україні не загрожує неминучим колапсом.

«Кремль намагається використати ці заяви, щоб зобразити російську військову перемогу в Україні як неминучу, щоб Захід припинив підтримувати Україну та підштовхнув її до капітуляції перед вимогами Росії. Ситуація на полі бою є серйозною на кількох ділянках лінії фронту, проте лінії фронту ще далекі від колапсу», — констатують в ISW.

Російські війська не змогли забезпечити тактично значних успіхів на більш ніж кількох ділянках поля бою одночасно. Наразі є кілька районів, де просування російських військ залишається стагнуючим. Зокрема, на півдні України та на півночі Сумської області. Так, на Сумщині наступальні операції загарбників зупинилися від кінця червня 2025-го і не досягли жодних тактично значних успіхів у цьому районі.

Американські фахівці наголошують, що окупанти змогли досягти тактично значних успіхів на певних ділянках лінії фронту, значною мірою завдяки багатомісячним зусиллям, спрямованим на досягнення часткового ефекту повітряного перекриття та послаблення оборони України перед посиленням наземних операцій.

Реклама

«Російські війська досягають лише тактичних успіхів на більшій частині театру військових дій. ISW оцінює, що на театрі військових дій існує приблизно 16 окремих тактичних районів та оперативних напрямків», — йдеться у звіті.

ISW отримала докази про те, що війська РФ просунулися на 4 652,2 квадратних кілометра протягом 2025-го, з яких майже 80% відбулося лише на шести напрямках: Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпольському напрямках. На решті 10 напрямків окупанти цього року захопили 964,01 квадратних кілометра, що становить лише приблизно 21%від загального обсягу просування.

Війська країни-агресорки досягли найбільшого прогресу на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках — місцях, де їхні сили зосередили бойову міць понад двох об’єднаних армій кожна та присвятили значний час і зусилля просуванню.

«Кремль продовжує систематично вживати зусиль когнітивної війни, щоб посилити російські просування за допомогою перебільшених заяв про здобутки та місій з інфільтрації, намагаючись зобразити їх як масштабне просування широким фронтом, щоб хибно зобразити лінію фронту таку, що руйнується по всьому театру військових дій, всупереч усім наявним доказам», — підсумували в Інституті.

Реклама

Як повідомлялося, РФ не хоче зупиняти удари по енергетиці, відхиливши запропоноване Україною «енергетичне припинення вогню». Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив пропозицію Зеленського, бо, цинічно заявив він, Кремль «працює над миром, а не над припиненням вогню». Ба більше — Москва натякнула на масоване посилення атак взимку.