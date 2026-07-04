Путін заявив про захоплення Костянтинівки: що відповіли у ЗСУ

Руїни Костянтинівки. Фото konstantinovka.dn.ua

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Російський диктатор Володимир Путін заявив про захоплення російськими окупантами міста Костянтинівка на Донеччині України.

Про це диктатор сказав на нараді зі своїми військовими.

«Встановлено російський контроль над містом Костянтинівкою. Хочу зазначити, що взяття Костянтинівки — це лише перший, але дуже важливий етап у знищенні формування ЗСУ, які поки що утримують Слов’яно-Краматорсько-Костянтинівський укріпрайон, де противник збудував глибоку ешелоновану систему фортифікаційних споруд», — сказав Путін.

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Що кажуть у ЗСУ на заяви диктатора

Заява Путіна про нібито захоплення Костянтинівки у Донецькій області є фейком. Про це йдеться у повідомленні Угруповання військ Схід у суботу, 4 липня.

«Це — черговий приклад брехні і ница спроба керівництва РФ відверто „намалювати“ хоча б якісь успіхи і виправдатись за провал своїх оперативно-стратегічних планів та непропорційно великі втрати особового складу армії РФ», — йдеться в повідомленні.

У ЗСУ запевнили, що місто Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України, але у частині міських районів тривають постійні боєзіткнення з ворогом.

«Спроби росіян інфільтруватися до міста виявляються, окупанти знищуються, завдається вогневе ураження по логістичним шляхам та місцям зосередження живої сили загарбників», — додали у ЗСУ.

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Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі «Українській правді» додав, що за даними автоматизованої системи Центру оперативного керування ЗСУ «Дзвін» та системи DELTA, Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони.

Водночас, він визнав, що є випадки просочування малих піхотних груп росіян, тому у Костянтинівці тривають контрдиверсійні дії.

Нагадаємо, за інформаціюєю The Telegraph, російські війська увійшли до Костянтинівки на Донеччині, яка є частиною українського «поясу фортець». Місто фактично опинилося у «сірій зоні».

Військовий експерт Костянтин Машовець озвучив песимістичний прогноз, заявивши про високу ймовірність втрати контролю над Костянтинівкою вже протягом червня-липня.

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