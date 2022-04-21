Путін "замовив" Кадирову вбивство Зеленського, але українська розвідка поламала їхні плани

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров ще на початку лютого 2022 року отримав особисте завдання від президента Росії Володимира Путіна, яке полягало у знищенні президента України Володимира Зеленського.

Кадиров пообіцяв російському "фюреру", що його найманці вб’ють Зеленського. Однак українська розвідка дізналась про цей план.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в інтерв’ю Радіо НВ.

"План Кадиров отримав 3 лютого під час відвідування Путіна. На зустрічі було узгоджено план ліквідації нашого президента", – розповів Данілов.

За його словами, на цій зустрічі Кадиров особисто пообіцяв Путіну, що його військові це завдання виконають. Однак про плани ворога дізналася українська розвідка і почала "відслідковувати ці процеси".

Так, для виконання завдання на територію України 26 лютого потрапили три групи найманців. За ними пильно стежили українські спецслужбовці. Данілов розповідає, що "кадирівці" чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральний квартал столиці.

Проте путінський план з тріском провалився — українські військові знищили одну з груп. Дві інші, очевидно, зрозуміли провальність власного плану і втекли з території України.

Проте, за словами Данілова, наразі найманці з тих груп перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області та в Маріуполі.

"Але вони не в перших лавах ідуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно", – зазначив Данілов.

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