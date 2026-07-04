Путін запропонував перемир’я в одному з важливих прифронтових міст: відповідь ЗСУ (відео)

ЗСУ / © Associated Press

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Місто Костянтинівка Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, незважаючи на регулярні спроби російських військ захопити населений пункт.

Про це у відеозверненні до росіян заявили бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Люті».

«Х*Й ВАМ, А НЕ КОНСТАХА! Сьогодні кремлівський диктатор та його генерали вирішили продати росіянам чергову „велікую побєду“ про повне захоплення Костянтинівки. Це — брехня!», — заявили бійці.

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Також додали, що підрозділи бригади спільно з іншими силами ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо у місті та ліквідовувати особовий склад ворога. За словами військових, штурмові дії росіян супроводжуються постійним тиском.

«Так, противник намагається всіма силами захопити Константинівку. Так, бої важкі, і ворог кидає вперед свою піхоту невеликими групами та намагається утримати кожен метр. Але Константинівка не під їх контролем!», — зазначили у бригаді «Люті».

Українські захисники також наголосили, що заяви російського військового керівництва про успіхи на цьому напрямку не відповідають реальному стану справ на полі бою. Бійці підкреслили, що армія РФ зазнає регулярних втрат у живій силі.

«Поки в Москві малюють переможні звіти, наші воїни знищують їхню піхоту. Поки Путін готується роздавати нагороди за фейкову „перемогу“, російські солдати продовжують гинути в боях за місто, яке вони так і не змогли захопити», — додали у зверненні військовослужбовці.

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Раніше Володимир Путін заявив, нібито російська армія захопила Костянтинівку на Донеччині. Проте в ЗСУ це заперечили і назвали черговою брехнею. Місто залишається під контролем України, хоча в окремих районах ідуть бої.

На заяву Путіна відреагував і Володимир Зеленський. Він іронічно зазначив: якщо місто справді під контролем Росії, то Путін легко може приїхати туди на зустріч для мирних переговорів. Зеленський наголосив, що реальна ситуація повністю відрізняється від слів російського диктатора.

Також ми писали, що незалежні аналітики не підтверджують заяви російського керівництва про повну окупацію Костянтинівки. На їхню оцінку, повідомлення Кремля є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на формування потрібного враження серед західної аудиторії.

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