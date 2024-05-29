Путін заявив про "нелегітимну" владу в Україні: Стефанчук відповів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що до завершення воєнного стану президентом України залишатиметься Володимир Зеленський.

Так політик у своєму Facebook прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна щодо "нелегітимності Зеленського".

"Дуже добре, що у Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам освоювати текст нашої Конституції не вибірково та звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається безперервністю влади. Але ця "безперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному розумінні та розумінні безпеки", - наголосив Стефанчук.

За його словами, саме тому Зеленський є і буде залишатися президентом до завершення воєнного стану. Крім того, спікер парламенту порадив росіянам читати свою конституцію.

"Йдеться не про якісь примарні для Росії основи демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів щодо підтримки та зміцнення міжнародного миру та безпеки, забезпечення мирного співіснування держав та народів. Щоб далеко не гортати — це стаття 79.1", - наголосив Стефанчук.

Абсурдна заява Путіна і відповідь Зеленського

Кремлівський "фюрер", говорячи про переговори з Києвом, висловив сумніви щодо легітимності української влади. Мовляв, відповідь на це питання потрібно шукати в конституції України та провести юридичний аналіз.

"Легітимність Зеленського закінчилася, питання, з ким вести переговори в Україні - не пусте", - заявив Путін.

Своєю чергою, Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна. Глава держави наголосив, що українці знають свою Конституцію та закон, а висловлювання диктатора є нудними для адекватних людей.

"Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві", - зауважив він.

Читайте також: