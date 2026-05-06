Путін зірвав перемир’я: Зеленський зробив жорстку заяву

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Російська Федерація зірвала режим припинення вогню, який мав би розпочатися після 00:00 6 травня. Зафіксовано 1820 порушень тиші.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад — Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших — російська армія продовжила активні бойові дії і терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії — очевидна відмова від тиші та від збереження життів. Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями», — наголосив глава держави.

Реклама

За його словами, окупаційна армія РФ здійснила 1820 порушень режиму тиші. Зокрема, лише від початку доби загарбники здійснили вже майже 30 штурмових дій, понад 20 авіаційних ударів, атаки дронами і ракетами.

«Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи нав’язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей — це поганий час для публічних „святкувань“, — зауважує український лідер.

Зеленський повідомив, що російська сторона отримали дипломатичні пропозиції Києва. Наразі, каже він, єдине, що потрібно, — це готовність Росії рухатись до реального миру.

РФ зірвала режим тиші — останні заяви

Цієї ночі армія РФ зірвала режим тиші, здійснивши атаки по низці українських міст. Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що «перемир’я» Кремля до 9 травня фактично зірване, адже удари нівелювали його.

Реклама

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ відкидає мир, який Україна ініціювала опівночі проти 6 травня. Вночі було застосовано 108 безпілотників і три ракети. Окупанти били по Харкову і Запоріжжі.

Зауважимо, увечері 4 травня після того, як Росія заявила, мовляв, оголошує «перемир’я» на Дєнь побєди, Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримав жодного офіційного звернення від Москви щодо «модальності припинення бойових дій». Водночас, наголосив він, Україна оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

Дата публікації 21:29, 04.05.26 Кількість переглядів 324 "Путін вирішить все цього літа": Зеленський зробив гучну заяву на саміті ЄПС

Новини партнерів