Російська армія наростила інтенсивність атак у Донецькій області, активізувавши операцію на східному напрямку на тлі безуспішних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання The Financial Times.

За інформацією ЗМІ, Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року.

Частина російських підрозділів уже проникла в місто, проте українська сторона заперечує повідомлення про повне оточення своїх сил.

Financial Times зазначає, що Покровськ до 2024 року відігравав ключову роль як транспортно-логістичний вузол, і його втрата могла б стати для України стратегічним ударом, відкривши ворогові шлях до нових напрямків наступу.

У Генштабі України підтвердили, що в місто дійсно зайшло близько 200 російських військових. При цьому впродовж усієї тисячі кілометрів лінії фронту фіксуються інтенсивні зіткнення.

Нові осередки боїв

Українське військове командування повідомляє, що активні бої тривають не тільки на підступах до Покровська, а й усередині міста, де діють диверсійні групи. Логістична обстановка ускладнена через постійні атаки та зруйновану інфраструктуру.

Наступ, який триває вже кілька місяців, супроводжується повільним просуванням російських військ у бік Лиману і Костянтинівки.

Основну увагу противник зосередив на агломерації Покровськ-Мирноград — великих шахтарських центрах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб.

Російські сили намагаються прорватися до стратегічно важливих трас і вивести під удар безпілотників українські лінії постачання.

Нагадаємо, Росія продовжує атаки на енергетичні об’єкти України. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, удари по енергетичних об’єктах мають на меті повністю зруйнувати українську енергосистему до січня, а потім запустити інформаційно-психологічну операцію проти влади, звинувачуючи її у продажі електроенергії та газу за кордон.