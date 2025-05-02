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Путін змінює цілі війни, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 2 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 травня 2025 року:
Розвідка США вказує, що Путін почав змінювати цілі війни проти України — CNN Читати далі –>
В окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів (відео) Читати далі –>
Кремль доручив ФСБ провести низку терактів на території Росії 9 травня — ЗМІ Читати далі –>
У Запоріжжі з під завалів дістали чоловіка — ОВА (фото) Читати далі –>
Ворог вночі атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>