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Путін змушує йти на війну тих, хто нещодавно набув громадянство РФ

Путін змушує йти на війну тих, хто нещодавно набув громадянство РФ

паспорт рф / Фото: unian.net

Загарбники створили умови, які унеможливлюють громадян користуватися послугами

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про позбавлення набутого російського громадянства у разі відмови стати на військовий облік.

Про це повідомляють у пресслужбі Маріупольської місткої ради.

Таке рішення може призвести до майбутньої мобілізації чоловіків на окупованих територіях, адже закон направлений на українців, які змусили отримати паспорти РФ в окупації.

"Закон синхронізує процес постановки на облік та отримання громадянства. Для цього російське мвс надаватиме відомості про нових громадян в електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, через те, що люди в окупації не йшли масово оформлювати російські паспорти, загарбники створили умови, які унеможливлювали громадян користуватися послугами (зокрема, соціальною та медичною допомогою), вільно пересуватися у регіоні, тощо.

"Крім того, без нього люди не могли довести свої права на житло та майно, аби його не відібрали окупанти", - додали в повідомленні.

Додамо, російський уряд продовжує впроваджувати законодавчі зміни, щоб використовувати мігрантів і нових громадян для поповнення військових рядів армії.

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