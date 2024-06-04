Путін знищує Харків: як РФ намагається повторити у місті "сирійський сценарій"

Росія прагне перетворити Харків на сирійський Алеппо. Американські журналісти порівняли тактику росіян в країні та Сирії та знайшли багато схожого. Подейкують, що кремлівський диктатор обрав саме таку тактику і хоче перетворити українське місто на непридатну для життя пустку.

Що про це каже влада, як ще можна врятувати Харків і чому там вважають, що евакуюватися з Харкова зарано – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Вересень 2015-го року. Колись друге за населенням місто Сирії, чарівний стародавній Алеппо перетворюють на груду бетону. Б’ють по ньому з авіації збройні сили сирійського диктатора Башара Асада. Пізніше, а саме 30 вересня 2015 року, у війну в Сирією вступила і РФ і підтримала чергового “легітимного” президента та продовжила

Історія Алеппо

З новою силою такі самі невибіркові удари по сирійських повстанцях. Пізніше, Human Rights watch звинуватить росіян в умисному вбивстві сотень цивільних, порушенні правил та звичаїв війни. Чомусь світ не зміг ще тоді зупинити цих нелюдей.

Центр документації порушень, сирійська громадська моніторингова організація, задокументували, що в результаті бомбардування загинуло понад 440 мирних жителів, зокрема, понад 90 дітей. Авіаудари часто виглядали невибірковими, навмисно націленими принаймні на один медичний заклад і включали використання невибіркової зброї, такої як касетні боєприпаси та запалювальна зброя.

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Супутникові зображення, які проаналізувала Human Rights Watch, показують понад 950 нових чітких місць ударів, що відповідає детонації великих вибухових бомб у цьому районі протягом одного місяця.

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Багато з тих алепських м’ясників за штурвалами і зараз. Тепер вони намагаються, за наказом Путіна, перетворити Харків на новий Алеппо. Як пишуть журналісти Wall street Journal, російська армія прагне зробити життя у Харкові нестерпним, щоб з міста виїхали люди. Для цього окупанти націлилися на енергетичну інфраструктуру міста, обстрілюючи його ракетами та керованими авіабомбами.

Путін нищить Харків

Журналісти додають, що через подібні невибіркові удари свого часу в Алеппо лишились лише третина від довоєнного населення, а потім режим президента Ассада відновив контроль над зруйнованим і знелюдненим містом. Те саме, хочуть зробити і з Харковом, заявив секретар Ради безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть реалізувати щодо Харкова", - сказав Литвиненко.

За словами Литвиненка, росіяни воювати по-іншому не вміють, та й не хочуть пробувати. Їхній досвід показав, що великі українські міста боєм захоплювати неможливо - тільки зносити з лиця землі, що вони зробили з Маріуполем, Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Бахмутом, Авдіївкою тощо.

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Раніше подібний сценарій припускав навіть мер Харкова Ігор Терехов, утім лише за однієї умови - якщо ЗСУ не дозволять бити по РФ західною зброєю. Станом на 3 червня, цей дозвіл Україна вже отримала від більшості своїх союзників.

Стратегічна мета РФ

В середині квітня журналісти Bloomberg з посиланням на західних чиновників припустили, що Росія бомбить Харків, щоб змусити мирних бігти з міста. Масова евакуація з міста - на руку Путіну, вважає президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Radio NV.



"Стратегічна мета Росії є незмінною від 2014 року, коли за сценарієм розробленим в Москві, в Харкові відбулася спроба створити "Харківську народну республіку",буцімто, Харків як столицю "правильної" з точки зору Кремля, України. Це не вдалося. Як і не вдалося 2022 року захопити Харків. Тому зараз просто вже спрацьовує сценарій знищення міста", - вказано у повідомленні.

А отже йдеться про необхідність якогось швидшого посилення захисту міста. Тому що це не просто захист Харкова, це просто утримання загалом тієї лінії оборони, тієї лінії фронту; і про те, щоб не дати шансу агресору реалізувати свій сценарій.

Наразі ж, більшість обмежень щодо ударів по РФ на Заході зняли і росіяни уже почали отримувати здачі від ЗСУ. Колись безкарні, на Бєлгородщині та Курщині тепер вибухають російські колони та розрахунки ЗРК с-400.

Додамо, військовий експерт пояснив, чому росіяни бомлять Харків та область.

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