Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
163
163
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Путін знову лякає Захід ядерною зброєю: експерт пояснив, що з нею не так

Повідомлення про російський ядерний об’єкт — це радше спроба психологічного впливу, ніж реальна загроза.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Інформація про нібито випробування Росією небезпечного ядерного об’єкта може бути елементом психологічного впливу на Захід, а не реальним підтвердженням нових дій Москви.

Про це заявив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в етері КИЇВ24.

«Зараз така новина з’явилася. Я думаю, що це пов’язано з напруженням у відносинах між Росією і Сполученими Штатами. Терпіння президента Трампа нібито вже серйозно підкошено. Він почав активні дії у вигляді санкцій — от вони й відповідають», — сказав Риженко.

Він зазначив, що росіяни могли використати тему з так званим об’єктом «Буревісник», який уже фігурував у попередніх повідомленнях про нібито тривалі польоти або запуск з підводного човна.

За словами Риженка, мова йде про єдиний проєкт, який дійсно може нести ядерну загрозу, адже його заряд сягає двох мегатонн, проте решта подібних повідомлень — радше інформаційні маніпуляції.

«Я думаю, що на 95% ця новина має підґрунтя психологічного впливу на Захід», — підсумував офіцер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба зовнішньої розвідки Норвегії (Etterretningstjenesten) офіційно підтвердила, що Російська Федерація успішно здійснила випробувальний пуск крилатої ракети 9М730 «Буревісник» з ядерною силовою установкою.

