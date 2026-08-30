Володимир Путін / © Associated Press

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Російське керівництво поставило новий дедлайн щодо захоплення Донбасу — до 31 грудня 2026 року. Втім, військове командування просить перенести на 31 березня 2027 року. Однак ні перший, ні другий дедлайн не є реалістичними.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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РФ знову ставить нереалістичні дедлайни для захоплення Донбасу

Російське керівництво продовжує визначати дедалі нові терміни для захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. За словами заступника керівника Офісу президента України полковника Павла Паліси, 29 серпня стало відомо, що Кремль наказав російським військам вийти на адміністративні кордони Донбасу до 31 грудня 2026 року.

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За даними Паліси, російське військове командування вважає цей термін нереалістичним і запропонувало перенести його на 31 березня 2027 року. Водночас український посадовець наголосив, що з огляду на нинішню ситуацію на фронті російські війська навряд чи зможуть виконати навіть цей дедлайн.

Путін 15 разів ставив армії РФ дедлайн щодо захоплення Донбасу

Від 2022 року Володимир Путін уже 15 разів встановлював російській армії терміни для захоплення всього Донбасу, однак жодного з них окупанти не дотрималися. ISW також оцінює заявлені Кремлем терміни як нереалістичні та вважає малоймовірним захоплення Росією всього Донбасу до кінця 2026 року.

Новий дедлайн щодо захоплення Донбасу — що відомо

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента розкрили плани РФ. Диктатор Володимир Путін визначив новий термін для захоплення Донбасу. За словами заступника керівника ОП Павла Паліси, військове керівництво країни-агресорки отримало завдання до 31 грудня 2026 року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Путін розраховує встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року. За даними NYT, у РФ також очікується нова хвиля мобілізації. Її можуть оголосити після парламентських виборів, запланованих на середину вересня.

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