"Путін знову вдерся": МЗС Британії через наступ окупантів на Харківщину закликав надати Україні допомогу

За його словами, російський наступ на Харківщину є “надзвичайно небезпечним моментом”.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відреагував на наступ російських окупантів на Харківську область. Він закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб допомогти нашій державі.

Про це повідомляє Sky News.

За його словами, російський наступ на Харківщину є “надзвичайно небезпечним моментом”.

"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - наголосив Девід Кемерон.

Міністр підкреслив, що надважливим залишається надання нашій державі пакета допомоги на три млрд фунтів стерлінгів на рік. Змінити ситуацію на полі бою може і військова допомога від США.

На його думку, Вашингтону потрібно було швидше затверджувати продовження допомоги Україні, адже країна “страждала в сухопутній війні”.

"Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення - тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", - додав британський міністр.

Нагадаємо, що росіяни активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках Харківщини з метою просування вглиб території нашої держави.

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