Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін знову висловився про важливість "СВО": що видав цього разу

Дата публікації
Перегляди
1760
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Путін знову висловився про важливість "СВО": що видав цього разу

Нарада у Путіна

Адекватності від очільника держави-терористки годі й чекати.

Диктатор Володимир Путін вчергове висловився про так звану "СВО". За його словами, успішне завершення війни – це "запорука розвитку РФ".

Про це на своїй нараді сказав президент Росії Володимир Путін.

Він заявив, що необхідним є "укріплення економічної бази для успішного завершення СВО".

"А це, як я неодноразово говорив, основна умова для реалізації довгострокових планів розвитку Росії".

Раніше ми писали про те, чому Володимир Путін ігнорує події в Курській області. Якщо він відреагує на ситуацію методом мобілізації, це може поставити його у гірше становище, ніж те, у якому він перебуває зараз. Тому він ігнорує Курську операцію та стримує українських військових мінімальною кількістю сил.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація