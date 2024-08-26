Путін знову висловився про важливість "СВО": що видав цього разу

Диктатор Володимир Путін вчергове висловився про так звану "СВО". За його словами, успішне завершення війни – це "запорука розвитку РФ".

Про це на своїй нараді сказав президент Росії Володимир Путін.

Він заявив, що необхідним є "укріплення економічної бази для успішного завершення СВО".

"А це, як я неодноразово говорив, основна умова для реалізації довгострокових планів розвитку Росії".

Раніше ми писали про те, чому Володимир Путін ігнорує події в Курській області. Якщо він відреагує на ситуацію методом мобілізації, це може поставити його у гірше становище, ніж те, у якому він перебуває зараз. Тому він ігнорує Курську операцію та стримує українських військових мінімальною кількістю сил.

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