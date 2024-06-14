Путін знову заговорив про "мир": як відреагували в Україні та світі

Нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів з Україною викликали скептичну реакцію не лише в Києві, а й у західних партнерів.

Українські та західні посадовці назвали так звані "мирні ініціативи" Путіна "профанацією" і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.

Так, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко переконаний, що розмови диктатора про мир - лише привід для паузи у війні. "І коли путін кричить про мир - він кричить про паузу, бо нарощування ВПК там не припиняється", - зазначив він.

За словами Коваленка, вимога Путіна про "виведення українських військ" із Запоріжжя, Херсонщини, Донецької та Луганської областей - це спроба виставити на торг прикордонні райони Харківщини. Але завдяки успіхам ЗСУ плани Кремля були зірвані не лише на Харківщині, а й на Сумщині.

"Та все це - хвороба голови, бо ніяких торгів територіями з ним нема і не буде. Також всім зрозуміло, що він бачить в паузі шанс наростити сили для подальших наступів, які зараз і в умовах постійних боїв і втрат не виходить нарощувати так, як він хоче", - підкреслив керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк теж не побачив нічого нового в "мирних ініціативах" Путіна. На його думку, той озвучив "стандартний набір агресора", який вже неодноразово лунав.

Подоляк розшифрував суть путінських "пропозицій" наступним чином:

Віддати Росії українські території. Відмовитися від суверенітету і суб'єктності. Залишитися беззахисними і не вступати в союзи. Зняти всі санкції, щоб РФ могла наповнювати мілітаризовану економіку й інвестувати в інформаційні провокації. Виправляти "неспроможність Росії" за рахунок України.

"Звісно, в цьому немає ніякої новизни, ніяких реальних мирних пропозицій і бажання закінчити війну. Зате є бажання не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах. Це все повна профанація", - резюмував Подоляк.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також не вважає заяви Путіна "мирними". "Країни НАТО продовжать надавати військову підтримку Україні", - запевнив він. Столтенберг додав, що Альянс посилить обмін розвідданими у відповідь на ворожі дії РФ - кібератаки та використання мігрантів у гібридній війні.

МЗС України, зі свого боку, назвало путінські "пропозиції" ультиматумами, які вже не раз лунали з Москви. Їхня мета - ввести в оману міжнародну спільноту, розколоти єдність довкола України та зірвати Глобальний саміт миру в Швейцарії. "В планах Росії - не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито хоч завтра готова сісти за стіл переговорів з Україною. Водночас він назвав умови для припинення вогню. Зокрема, диктатор вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він зазначив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину.

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