Путін зробив низку заяв про війну та перспективи її завершення

Кремлівський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про так звану "СВО" та досягнення миру. За його словами, Росія прагне завершити війну.

Про це журналістам заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє російське агентство ТАСС.

"Росія прагне завершення конфлікту в Україні", — висловився Путін.

Також диктатор заявив, що:

РФ продовжить досягати всіх цілей "спецоперації" 2025 року, бо це завдання "номер один";

Він щодня "вдень і вночі" отримує інформацію про ситуацію на фронті;

РФ домагатиметься успіхів на лінії бойового зіткнення;

Він має досить повну інформацію про перебіг "спецоперації".

Раніше йшлося про те, що новий російський масований обстріл на Різдво ще раз показав, що російський диктатор Путін не зацікавлений у мирі, оскільки єдиною його ціллю є знищення України.

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