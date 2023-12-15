Путін зробив заяву щодо боїв на Херсонщині: аналітики ISW спрогнозували, про що це свідчить

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував ситуацію на Херсонщині. Він заявив, що майже всі російські сили перебувають у "активній стадії дій".

Про це йдеться в ISW.

Що сказав Путін про Херсонщину

Як зазначають аналітики, акцент Путіна на тактичній ситуації під Кринками та його рішення не обговорювати будь-який інший сектор лінії фронту може відображати його чутливість до тривалої неврології російського інформаційного простору щодо російських операцій на східному березі Херсонської області.

"Коментар Путіна, який підкреслює нездатність російських військ витіснити українські сили зі східного берега, ймовірно, також є критикою російського командувача угруповання сил "Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Нинішнє російське угруповання військ "Дніпро" складається з розрізнених елементів нещодавно переданих і деградованих частин і з’єднань і щонайменше двох підпорядкованих підрозділів новосформованої 104-ї повітряно-десантної (VDV) дивізії.

Величезні втрати росіян на Херсонщині

Як повідомила британська розвідка, частини 104-ї дивізії VDV зазнали "виключно великих втрат", намагаючись відкинути українські сили зі східного берега Херсонської області на початку.

У грудні 2023 року під час бойового дебюту український військовий оглядач Костянтин Машовець також заявив, що підрозділи російських 328-го та 337-го полків ВДВ (104 дивізія ВДВ) зазнали значних втрат у техніці та особовому складі протягом п’яти днів безперервних атак на східному березі.

Також читайте На польському кордоні збили трьох українських водіїв: подробиці від МЗС

"Ці повідомлення про значні втрати серед 104-ї дивізії ВДВ суперечать опису Путіним успішної російської операції з непропорційного розряду українських сил на східному березі", - додають аналітики.

Нагадаємо, на Херсонщині російські десантники зазнали величезних втрат. Це сталося під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра.

Читайте також: