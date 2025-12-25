Путін зробив несподівану заяву про Запорізьку АЕС

© Associated Press

Росія та США начебто обговорюють спільне управління окупованою росіянами Запорізької АЕС без участі України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з представниками російського бізнесу, передає видання «Коммерсантъ».

Господар Кремля стверджує, що за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України, але українська сторона начебто не братиме участі в управлінні станцією.

Путін додав, що Сполучені Штати нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції як в об’єкті для майнінгу криптовалюти.

За словами російського президента, на ЗАЕС продовжують працювати українські спеціалісти. При цьому Путін стверджує нібито всі вони отримали російські паспорти.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що досі не досягнуто компромісу щодо одного з пунктів мирного плану, який стосується управління Запорізькою АЕС. За його словами, наразі пропонується розподілити частки управління порівну між США, Росією та Україною, а головними менеджерами спільного підприємства будуть представники американської сторони.