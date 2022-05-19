Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя" - Моравецький

Президента Росії Володимира Путіна потрібно ізолювати, а ідеологію "русского міра" ліквідувати.

Виграти у війні з РФ - недостатньо, потрібно буде ще втримати мир у Європі, а ціну за збереження миру повинні також будуть заплатити країни з-за меж ЄС та НАТО

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу на конференції у Польському інституті міжнародних справ у Варшаві, передає "Укрінформ".

Маровецький зазначив, що на міжнародній арені спостерігаються спроби "зберегти обличчя" Путіну.

"Але як можна пробувати врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?" – сказав він.

Моравецький наголосив, що зараз ведеться битва за Україну, і вона, можливо, визначатиме майбутнє на кілька століть.

"Якщо Україна переможе, то це буде, насамперед, її перемога. Натомість, якщо вона програє, то це буде поразка нас усіх і кінець того світу, який ми знаємо. Тому, я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але не ведуться переговори з терористами. Злочинців необхідно засудити, а ідеологію "русского міра" – подолати і викорінити", – наголосив очільник уряду Польщі.

Також Моравецький переконаний, що "недостатньо буде виграти війну, потрібно буде не програти і не втратити мир". Він додав, що західний світ повинен спільно вирішити, що Росія вже ніколи не загрожуватиме миру в Європі. Натомість ціну за збереження миру повинні також будуть заплатити країни з-за меж ЄС та НАТО.

"Сьогодні треба сказати, що немає Заходу без вільної і переможної України", – зазначав прем'єр міністр Польщі.

Нагадаємо, президент Укаїни Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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